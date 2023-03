di Erika Noschese

Un’entrata poco rilevante, soprattutto se si registra e a fronte di un importante investimento importante pari a 500mila euro fronteggiato dalla Regione Campania. Non sembra essere un periodo facile per il teatro Verdi, soprattutto dopo il rendiconto approvato dal Comune di Salerno che parla di un incasso pari a 334mila euro per la stagione musicale 2022 elaborata dal direttore artistico del Massimo Cittadino, il maestro Daniel Oren, nel periodo tra maggio e dicembre 2022. Un programma ricco di eventi di prestigio grazie al contributo concesso dal ministero per i beni e le attività culturali per la realizzazione delle attività liriche ordinarie in programma nell’anno 2022. Dal consuntivo analitico redatto dall’Ufficio Turismo e Spettacolo/Teatri risulta che il costo della stagione lirica-concertistica, per la realizzazione di7 opere liriche (15 recite) e 14 concerti, 1 balletto, 1 musical, masterclass e matinèe unitamente alla gestione della struttura, ammonta a complessivi € 5.425.909,63, di cui € 3.583.730,58 per l’attività lirica, € 1.097.833,63 per l’attività concertistica ed € 744.345,42 per le spese generali di gestione della struttura e del personale dipendente impegnato, come emerge dalla determinazione dirigenziale del settore Affari Generali relativamente ai teatri. Dalla sua, la Regione continua a elargire denaro mentre il Comune osserva, e approva, in religioso silenzio da anni.