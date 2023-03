“Crescere Insieme” è la lista organizzata e strutturata dalla Dottoressa Maria Consiglia Calabrese che sarà affiancata da altri Professionisti del settore. Alla base di “Crescere Insieme” c’è la certezza che uniti si possa raggiungere un livello di autorevolezza e competenza straordinarie, in un settore medico che trova la sua collocazione naturale nella gestione del recupero di funzioni umane. Insieme per promuovere la salute del cittadino e tutelarne i diritti, senza dimenticare la valorizzazione della figura professionale del fisioterapista preposto alla cura della salute. Insieme per reggere il passo della evoluzione scientifica e culturale, nell’ottica della crescita personale di chi propone la salute e la consapevolezza di chi ne riceve gli effetti. Insieme ad altre realtà territoriali, come altri ordini professionali e/o associazioni di pazienti, per costruire una strada comune che abbia finalità di integrità etica e morale ancor prima di obiettivi di salute condivisa.

Insieme per interagire con le Istituzioni, creando commissioni e tavoli di lavoro con idee chiare e dirette a trovare soluzioni concrete, al fine di “essere piuttosto che apparire”. Insieme per dare spazio alla democrazia da opporre all’assolutismo denigratorio.

“Crescere Insieme”: la casa comune per ogni Fisioterapista.

Maria Consiglia Calabrese direttore dell’attività di formazione del corso di laurea di fisioterapia presso l’ospedale di Salerno ed attuale presidente della commissione straordinaria dell’ordine dei fisioterapisti di Salerno. Il 25-26-27 marzo prossimo dottoressa si svolgeranno per la prima volta a Salerno le elezioni del primo consiglio direttivo e del primo collegio dei revisori dell’Ordine dei fisioterapisti di Salerno. Lei ha presentato una lista, la lista si chiama “crescere insieme” ma quali fisioterapisti si possono sentire rappresentati da questa lista.

“Grazie per la domanda dottoressa ci fa piacere sottolineare che noi speriamo di rappresentare tutti i fisioterapisti del territorio nel senso che nella nostra lista ci sono fisioterapisti che lavorano nel pubblico, fisioterapisti che lavorano nel privato accreditato, la realtà del privato accreditato è molto rappresentata sul nostro territorio e deve avere ovviamente e giustamente lo spazio necessario nell’ambito del nuovo ordine professionale ma ci sono anche liberi professionisti e i proprietari di centri privati quindi diciamo la piccola imprenditoria della fisioterapia, quindi noi daremo voce a tutte queste realtà e chiediamo proprio di evidenziare criticità in queste diverse realtà per poterli affrontare insieme”.

Ovviamente partite con obiettivi e strategie ben precisi dottoressa Calabrese?

“Gli obiettivi sono quelli in realtà definiti dal decreto quindi sicuramente vogliamo dare dignità alla professione ribadendo autonomia professionale e responsabilità professionale ovviamente nostro intento è quello di tutelare il cittadino, tutelare la nostra professione sul nostro territorio quindi ad esempio un polo riabilitativo pubblico è uno degli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere insieme con le istituzioni, ovviamente per noi è fondamentale confrontarci con le istituzioni del territorio quindi con l’università, con l’ASL con l’azienda ospedaliera, con i centri del privato accreditato, stare al fianco dei nostri colleghi sempre in tutti quelli che possono essere i problemi della vita quotidiana perché autonomia ribadisco autonomia professionale e responsabilità devono far crescere sempre di più la professione del fisioterapista in quello che il suo valore concettuale quindi all’interno delle scienze del recupero”.

Ci sono tre giorni il 25-26-27 marzo prossimi per poter esprimere la propria preferenza?

“E’ fondamentale io dico a tutti i colleghi venite a votare perché è fondamentale la vostra presenza è importantissimo che raggiungiamo un numero importante di presenza perché questo significa che tutti vogliamo lavorare con l’ordine per l’ordine di fisioterapisti per la crescita professionale è chiaro che vi dico di venire a votare la nostra lista “Crescere Insieme” ma indipendentemente da questo venite a votare ad esprimere la vostra preferenza vi aspettiamo 25 26 e 27 marzo”.