È Mariarosaria Conte, 35 anni, di Olevano sul Tusciano, la giovane deceduta nel tragico incidente verificatosi all’alba di stamattina in località Campo, all’inizio della strada provinciale 29 che congiunge il comune picentino alla vicina Battipaglia. Lo schianto, al civico 78 in via Campo della Battaglia, ha coinvolto la Toyota Yaris della Conte, una Volkswagen Golf (al volante un giovane marocchino) ed una Kia Sportage di un giovane di Salitto, originario di Battipaglia.

La donna si stava recando al lavoro quando, poco dopo le 5, è rimasta coinvolta nell’incidente. La Conte, nell’urto, sarebbe stata sbalzata fuori dall’autovettura e sarebbe deceduta a causa dello schianto. I conducenti sono risultati negativi all’alcoltest. Il giovane al volante della Kia è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria della Speranza di Battipaglia”: ha una lieve lesione al braccio, cinque i giorni di prognosi. Mariarosaria lascia due figli