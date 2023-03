Aperte le candidature all’iniziativa “Asi Salerno Awards”, promossa dal Consorzio ASI Salerno con l’obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità nel comparto industriale di Salerno e stimolare, attraverso la presentazione di buone pratiche, l’adozione di comportamenti virtuosi negli ambiti ESG (environmental, social, governance) e innovazione sostenibile. L’iniziativa è rivolta alle aziende del territorio di riferimento, che comprende le aree di Buccino, Cava de’ Tirreni, Contursi, Fisciano, Mercato San Severino, Oliveto Citra, Palomonte, Pontecagnano Faiano, Salerno.

IL PREMIO

Il progetto mira a porre le basi per la definizione di un ‘‘patto’’ territoriale di sostenibilità che ingaggi le imprese nell’ambito di un processo di miglioramento continuo e misurabile. Le aziende interessate possono candidarsi sul sito www.asisalernoawards.it, nella sezione “Partecipa” entro il 23 aprile 2023.

Le aziende partecipanti dovranno fornire una serie di dati e informazioni mediante la compilazione di un questionario, finalizzato ad elaborare un profilo ESG assessment che costituirà la base per l’assegnazione del premio.

COME SI COMPONE IL QUESTIONARIO?

Il questionario è composto da una scheda anagrafica per la profilazione delle aziende partecipanti (ragione sociale, settore di appartenenza, dimensione aziendale in termini di forza lavoro e di fatturato). Una scheda per la raccolta degli indicatori chiave quali-quantitativi delle prestazioni ESG. Una scheda (premio innovazione sostenibile) specificatamente dedicata ad un prodotto o servizio ‘‘innovativo’’ sotto il profilo della sostenibilità, ovvero in grado di apportare un beneficio ambientale e/o sociale riconducibile ad uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, sviluppato negli ultimi 3 anni da parte dell’azienda. La valutazione si baserà sui risultati dell’ESG assessment e integrata con i pareri di una giuria di esperti (il Comitato Tecnico Scientifico). I riconoscimenti e le menzioni verranno assegnate nel corso di un evento pubblico in programma il 30 maggio a Salerno. L’iniziativa nasce con l’idea di raccogliere informazioni sulle aziende della provincia di Salerno, valutando e premiando la loro capacità di attuazione delle politiche di sostenibilità. Una sostenibilità non solo ambientale, tema fondamentale, ma anche sociale, economica, relativo al trattamento in maniera equa dei dipendenti e collaboratori e l’attitudine all’innovazione. Le imprese riceveranno riconoscimenti e un’attestazione della loro sostenibilità che ne accrescerà la reputazione, il merito creditizio, stimolando la cultura della sostenibilità sul territorio e creando un incentivo all’innovazione e all’individuazione di nuovi mercati”, ha dichiarato il presidente del Consorzio Asi, Antonio Visconti. Presente all’iniziativa anche Franco Alfieri, Presidente della Provincia di Salerno: “Il segreto del successo di tutte le iniziative è la condivisione. Quando abbiamo come oggetto la sostenibilità e l’innovazione penso che tutti noi dobbiamo fare la nostra parte. La Terra è una. Non significa che dobbiamo fermare il progresso ma occorre essere anche responsabili. Bisogna coniugarlo con il risparmio energetico, nuove fonti d’energia, razionalizzando e gestendo bene le risorse a disposizione. La Provincia sarà sempre al fianco di famiglie ed imprese, e lo saremo ancora di più quando le aziende s’insediano sul territorio all’insegna del risparmio, della sostenibilità e dell’ambiente”. Sulla stessa linea di pensiero anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli: “L’Asi sta svolgendo una funzione rilevante di promozione sul territorio e con questa iniziativa si pone sul campo un ragionamento rivolto al futuro, dando la possibilità alle aziende di presentare progetti su sostenibilità ed innovazione”. Giuseppe Gallo, Vicepresidente Camera di Commercio Salerno: “Un premio importante per il nostro territorio. Il momento che stiamo vivendo è molto particolare”. Antonio Ferraioli, Presidente di Confindustria Salerno: “Il tema della sostenibilità è estremamente importante. Sull’ambiente siamo tutti a conoscenza dei problemi derivanti dall’emergenza idrica e dal surriscaldamento globale. Da un punto di vista etico è necessario oggi avere un senso di responsabilità per contribuire a risolvere questi problemi”.

Giorgio Scala, Presidente della Fondazione Saccone: “La Fondazione sarà il centro di coordinamento di un sistema di stakeholder nazionali e locali sul tema della sostenibilità. Un progetto di ampio respiro che, sul lungo periodo, servirà per monitorare il miglioramento delle performance delle imprese del territorio salernitano”.

Salvatore Farace, Direttore scientifico dell’ASI Salerno Award: “Il premio è rivolto a tutte le imprese presenti nelle aree ASI che vogliano essere messe in evidenza come attori vincenti di un meccanismo imprenditoriale nuovo, che coniuga l’innovazione con le tematiche ESG, ovvero ambiente, sociale e governance, all’interno di parametri molto complessi che saranno la nostra guida per il futuro. Dobbiamo agire verso una sostenibilità non più rimandabile. L’obiettivo è quello della creazione di una rete locale tra istituzioni, enti locali ed imprese che abbiano una particolare attenzione al territorio con una visione d’insieme comune. Un progetto sicuramente da esportare anche a livello nazionale”.

Antonio Marino, Direttore generale BCC Acquara: “Oggi il nostro compito come Banca di Credito Cooperativo è quello di aiutare le aziende a stare meglio, a crescere e a svilupparsi. Non possiamo pensare che siano le Istituzioni a farsi carico di tutto. Le proposte fatte in Confindustria vanno in questa direzione, ovvero abbassare la pressione fiscale sul mondo del lavoro. Bisogna intervenire compatti sui temi della sostenibilità e sul lavoro e supportare iniziative come ASI Salerno Awards”.

Lucio Alfieri, Presidente BCC Buccino Comuni Cilentani: “Sostenibilità e innovazione sono temi che fanno da sempre parte del DNA della Banche di Credito Cooperativo e che dobbiamo portare all’attenzione dei nostri soci e clienti. Questi concetti, già molto sentiti da un punto di vista emozionale, vanno spinti anche da un punto di vista economico, il cui sentimento è ancora lontano dall’essere profondamente recepito. Questa iniziativa deve diventare un’opportunità per far capire quanto vogliamo stare vicino ai nostri soci e clienti anche da un punto di vista etico e di sviluppo sostenibile”.

Carlo Crudele, Vicepresidente Banca Campania Centro: “Questa è un’iniziativa che ci trova pronti, avendo aderito con entusiasmo come da volontà del Presidente Camillo Catarozzo. Siamo convinti che lo sviluppo imprenditoriale sia correlato a una valutazione della sostenibilità e dell’impatto ambientale delle aziende. Con questa iniziativa puntiamo a fare qualcosa di concreto e sistemico a vantaggio del territorio”.

I PARTNER DELL’INIZIATIVA

L’iniziativa è patrocinata da Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Confindustria Salerno, Camera di Commercio Salerno, Legambiente, e realizzata in collaborazione con BCC Aquara, BCC Buccino Comuni Cilentani, Banca Campania Centro, BCC Capaccio Paestum e Serino, Banca Monte Pruno. Partner tecnico la Fondazione Saccone. Partner strategici Gruppo Stratego, Collectibus e Bluefoundation.