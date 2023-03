Assolti Cariello, Lenza e Mastrangelo. Erano a processo per l’affidamento alla Croce Rossa di Santa Cecilia del progetto, inizialmente gratuito, Doposcuola Solidale, per il quale poi vennero erogati dal Comune di Eboli 8mila euro. Assolti perché il fatto non sussiste sia l’ex sindaco Massimo Cariello che l’ex assessore alle Politiche Sociali, Lazzaro Lenza, accusati di abuso d’ufficio insieme ad Agostino Mastrangelo, ex dirigente comunale, assolto pure lui “perché il fatto non costituisce reato” anche dal reato di falso ideologico. A denunciare Cariello e Lenza furono i consiglieri comunali dell’epoca, Damiano Cardiello e Santo Fido Venerando. «Le sentenze vanno sempre rispettate, che siano di condanna o di assoluzione, come in questo caso. La vicenda poteva essere evitata di essere trascinata in sede giudiziaria come tutti ricorderanno, ma il Pm dell’epoca formulò richiesta di rinvio a giudizio. Non ci siamo costituiti neanche parte civile e abbiamo lasciato decorrere il processo con testimonianze oggettive, in modo da evitare di politicizzare il tutto. Per il resto dei processi pendenti attendiamo gli esiti così da evitare strumentalizzazioni inutili», ha dichiarato il consigliere Damiano Cardiello.

red.cro