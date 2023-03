di Fabio Setta

SALERNO – Le vittorie di Sampdoria e Fiorentina ai danni di Verona e Lecce facilitano la vita alla Salernitana la quale, dopo il piroetcnico pareggio con il Bologna, vede aumentare di una lunghezza il vantaggio sulla zona rossa con una giornata in meno da disputare. Con il +8 sull’Hellas e con un autentico spareggio all’’orizzonte, il match in programma diopo la sosta a La Spezia, per i granata l’obiettivo salvezza appare sempre più vicino.

NUMERI CONFORTANTI Terzo pareggio e quarto risultato utile per la Salernitana di Paulo Sousa. Il 2-2, il quarto di questa stagione, il terzo in casa dopo quelli con Empoli e Cremonese in questa stagione consente ai granata di avvicinarsi alla striscia record di questa stagione di cinque gare inanellata a cavallo tra la 2^ e la 6^ del girone di andata. Si tratta del quarto pareggio casalingo con un totale di punti ottenuti all’Arechi che sale a quota 16. La Salernitana ha pareggiato tre gare di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso settembre, contro Bologna, Empoli e Juventus. Sugli scudi Boulaye Dia che diventa il quarto giocatore ad andare in doppia cifra di gol in una stagione di Serie A con la Salernitana, dopo Renzo Merlin nel 1947/48 (10), Marco Di Vaio nel 1998/99 (12) e Federico Bonazzoli nel 2021/22 (10). L’attaccante senegalese è stato ora coinvolto in 50 gol nei cinque grandi campionati europei (39 reti e 11 assist): 14 con la Salernitana in questo torneo, 26 col Reims e 10 col Villareal. Il classe 2002 Lorenzo Pirola è il più giovane marcatore nella storia della Salernitana in Serie A (21 anni, 26 giorni).

FINALMENTE LA TESTA Soprattutto il difensore ha realizzato il primo gol di testa della squadra granata in questo campionato. Prima di Lorenzo Pirola, l’ultimo giocatore della Salernitana a segnare di testa in Serie A era stato Milan Djuric, il 24 aprile 2022 contro la Fiorentina. Antonio Candreva è stato coinvolto in tre gol nelle sue ultime due presenze in Serie A all’Arechi (una rete e due assist), dopo che aveva servito appena un passaggio vincente nelle precedenti 11 in questo stadio con la Salernitana. Antonio Candreva (459) ha eguagliato oggi Daniele De Rossi, Sergio Pellissier e Altafini in 31^ posizione tra i giocatori con più presenze nella storia della Serie A. La Salernitana non ha vinto nessuna delle ultime otto partite di Serie A contro avversarie dell’Emilia-Romagna (5N, 3P); l’ultimo successo contro squadre di questa regione in massima serie arrivato proprio contro il Bologna nell’aprile 1999 (4-0 con Francesco Oddo in panchina). Il Bologna è la prima squadra contro cui la Salernitana rimane imbattuta in tutte le sue quattro sfide casalinghe in Serie A. Il computo totale dei precedenti delle sfide giocate in casa granata è di due vittorie e tre pareggi, uno dei quali in serie B. Bilancio decisamente positivo contro il Bologna per il tecnico granata Paulo Sousa che in cinque incontri ha ottenuto tre vittorie e due pareggi. Una vittoria in casa e due pareggi all’Arechi è il bilancio di Thiago Motta contro la Salernitana. Questo di sabato è stato, invece, il primo confronto diretto tra i due allenatori. Primo pareggio dopo due vittorie e cinque sconfitte per la Salernitana con l’arbitro Pairetto.