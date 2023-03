Dopo le convenzioni con Sponge srl, spin off dell’Universita degli Studi di Salerno coordinata dal Professor Vincenzo Belgiorno, con alcuni docenti della Universita degli Studi di Napoli “Federico II”, con l’Universita della Calabria e con il Consorzio Universitario per la Ricerca socioeconomica ed ambientale, Sinergie in Rete, la prima rete d’impresa della Provincia di Salerno, raggiunge un altro importante traguardo.Al suo interno, infatti, può contare su un tecnico iscritto all’albo degli esperti in innovazione tecnologica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo Economico) pubblicato con D.D. 13.03.23

Si tratta del nostro Presidente Vincenzo Calce, che, attraverso l’analisi dei loro progetti e delle loro attività dedicate all’innovazione, accompagnerà le imprese nel loro percorso per essere sempre più competitive e qualificate sul mercato .