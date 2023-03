di Erika Noschese

Un protocollo d’intesa tra il Ctp e il Comune di Salerno per garantire la sicurezza sui cantieri, pubblici e privati. La firma avvenuta ieri mattina a Palazzo di Città con la convenzione per l’attuazione della sicurezza e salute nei cantieri delle opere pubbliche e private del territorio comunale. La stipula dell’intesa è stata siglata dal Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il Presidente del Cpt Gaetano Carratù, il Vice Presidente del Cpt Patrizia Spinelli.

«Salerno sarà interessata da un’importante mole di lavori pubblici e privati quindi si vale sempre di più l’esigenza e la necessità stentorea di una sicurezza sul lavoro. Il CPT che è un consorzio che intercetta le parti datoriali e le parti sindacali affiancherà il Comune di Salerno e le imprese che vorranno avvalersene per dare consulenza, consigli, supporto. Non è un organo ispettivo ma è un organo di supporto che potrà essere utilizzato da parte di tutti facendo tesoro dell’esperienza sia delle parti sindacali che delle parti datoriali», ha dichiarato il sindaco Vincenzo Napoli. Obiettivo del protocollo, sarà completamente gratuita per il Comune di Salerno, ha l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza sui posti di lavoro. In realtà, questo protocollo ha l’obiettivo di ispezionare tutti i cantieri pubblici anche in virtù di opere pubbliche importanti che saranno cantierizzate a breve. «Abbiamo firmato questo protocollo d’intesa per fare in modo di diffondere la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro. In realtà questo protocollo ha come obiettivo quello di ispezionare, non in maniera punitiva, importante da sottolineare, ma come consulenza tutti i cantieri pubblici e privati. Tutti i cantieri a livello territoriale saranno coadiuvati dal Cpt per organizzare al meglio quelle che sono le condizioni di sicurezza e di igiene sui cantieri. Ritengo che sia una mossa molto importante e che servirà sicuramente a combattere anche quella incidenza ancora purtroppo molto alta degli incidenti sui cantieri e di diffondere sempre in maniera più naturale quella che è la cultura della sicurezza», ha dichiarato il presidente del Cpt, Gaetano Carratù, evidenziando che l’aumento delle materie prime e costo della manodopera sono due fattori critici anche perché le imprese in maniera errata vedono la sicurezza come un costo ma in realtà non è così perché molte volte è un costo perché non è organizzata bene. «In quest’ottica noi del Cpt riusciremo a dare una organizzazione migliore del progetto sicurezza in modo da farla assorbire anche economicamente. Ci tengo a precisare che questo servizio che noi daremo al Comune è in maniera assolutamente gratuita. Inoltre, nel protocollo sarà stabilito anche un progetto di formazione per il corpo dei vigili urbani. Ovvero dei vigili saranno poi formati per assolvere queste funzioni di organizzazione sui cantieri», ha poi aggiunto il presidente Carratù. Dopo gli anni della pandemia la città di Salerno conosce un’importante stagione di ripresa dei cantieri tanto di opere pubbliche di grande importanza quanto di opere private. È molto importante che questa crescita economica, occupazionale ed operativa sia adeguatamente gestita e monitorata a garanzia della salute, della sicurezza, della qualità di ogni singolo cantiere e di tutti i lavoratori e tecnici impegnati. Questo grazie alla sinergia tra istituzioni pubbliche, sindacati, datori di lavoro.

«Certamente un protocollo importante perché voglio ricordare che il Comune di Salerno sarà una stazione appaltante con tantissime opere che sono in campo – ha detto il vice Presidente del Cpt Salerno, Patrizia Spinelli – Era necessario fare questo protocollo poiché significa accompagnare le imprese per fare in modo che ci sia sicurezza all’interno dei cantieri, quindi una garanzia anche per tutti i lavoratori perché il comune è storicamente molto attento ai lavoratori. Mancava solo questo pezzo, siglare il protocollo con il Cpt che è rappresentato sia dai costruttori che dalle organizzazioni sindacali. I nostri tecnici andranno nei cantieri per verificare di volta in volta se il cantiere è un cantiere in sicurezza».