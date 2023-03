“Arriviamo alla gara con due giorni in meno di lavoro rispetto ai nostri avversari quindi abbiamo cercato di recuperare freschezza”. L’allenatore della Salernitana, Paulo Sousa, così alla vigilia del match con il Bologna. “E’ una squadra in salute che fa un gioco moderno con un sistema di gioco molto chiaro e una pressione molto intensa. Abbiamo lavorato per sfruttare gli spazi che avremo e per mettere in difficoltà i nostri avversari cercando di farli abbassare per creare opportunità. Dovete aspettarvi una squadra che deve essere intensa in fase difensiva e molto più propositiva in quella offensiva. Dobbiamo mantenere le nostre idee anche se gli interpreti possono essere diversi”. Sousa ha spiegato che “la nostra idea è quella di far arrivare i nostri giocatori alla partita freschi sia di gambe che di testa. Stiamo raggiungendo sempre di più un’identità precisa. Sarà una partita in cui il nostro avversario ci metterà in difficoltà tatticamente e i nostri tifosi dovranno spingerci verso la vittoria. Siamo noi che dobbiamo guidare i nostri tifosi, loro sono l’anima della nostra squadra e lavoriamo per farli sentire orgogliosi e rappresentati in campo. L’Arechi deve essere la nostra forza, dobbiamo essere sempre più uniti nella nostra strada verso la salvezza. Voglio una squadra che abbia coraggio ed ambizione per vincere le partite in casa e fuori”. “Domani sono sicuro che la squadra sarà cosciente di ciò che deve fare, tutti i calciatori sono motivati per dare il loro contributo alla squadra. Mi aspetto continuità e per averla dobbiamo essere tranquilli ed equilibrati. Bisogna avere una comunicazione migliore in campo”. Il tecnico ha quindi concluso: “Avere persone come il nostro presidente (che questa mattina ha incontrato la squadra, ndr) nel mondo del calcio è molto importante ed è difficile trovarne. Dobbiamo ringraziarlo per tutto quello che fa per noi, la sua presenza ci fa molto piacere ed è uno stimolo in più”.