di Enzo Sica

. Poche ma sentite le parole di Ciccone così come quelle di don Roberto, il prete tifoso granata che ha benedetto i locali del club ricordando anche il fratello del presidente ed augurandosi che la Salernitana quanto prima possa tagliare la soglia della salvezza. Già la salvezza auspicata ovviamente anche dal presidente Iervolino. . Poi il presidente ha chiuso il suo intervento augurandosi che il nipote, Antonio, possa magari scendere in campo prima della fine della stagione. .

Tanti i club granata di Salerno e provincia presenti alla inaugurazione del nuovo club Angelo Iervolino, un modo come un altro per essere ancor più vicini alla società granata in questo momento particolare della stagione calcistica. Un ringraziamento a tutti ed in particolare al salerno club 2010 di cui è presidente Salvatore Orilia. Erano presenti il vice presidente Rosario Camaggio e l’addetto stampa Andrea Criscuolo che hanno regalato al neonato club voluto fortemente da Lello Ciccone una bella targa a ricordo della manifestazione alle quale era presente anche l’amministratore delegato della Salernitana Maurizio Milan