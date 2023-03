Indire urgentemente una procedura di selezione articolo 22 per la nomina di un temporaneo responsabile del reparto di ostetricia e ginecologia. È la richiesta che Enzo Casola, segreta-rio provinciale della Fisi sanità ha inoltrato al procuratore Giuseppe Borrelli e al dg dell’Aou Ruggi d’Aragona Vincenzo D’Amato alla luce “dei fatti incresciosi e preoccupanti per l’interesse dei cittadini”, come si evince dalla richiesta, in attesa dei risultati delle indagini degli ispettori inviati dal Ministro della Salute per far luce sui presunti casi di malasanità. Di fatti, sotto accusa ci sarebbe soprattutto il reparto di ginecologia che ha fatto registrare tre morti sospette. Altra richiesta avanzata dalla Fisi sanità quella di procedere alle assunzioni del personale medico necessario a garantire una sufficiente funzionalità ospedaliera. Gli ispettori nei prossimi giorni dovranno presentare una relazione rispetto a quanto accertato nei tre giorni trascorsi presso l’azienda ospedaliera universitaria e dopo aver acquisito le cartelle cliniche dei cinque casi maggiormente attenzionati.

