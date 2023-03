Alla fine ha prevalso il buon senso: Gelbison – Catanzaro in programma domenica 19 marzo alle ore 14.30 e valevole per la 33esima giornata del campionato di serie C girone C, si giocherà all’Arechi di Salerno. La scelta, spinta fortemente dalla dirigenza giallorossa, nasce per motivi di ordine pubblico visto il grande esodo che si muoverà da Catanzaro per sostenere le Aquile nella gara in cui potrà arrivare la matematica certezza della promozione in Serie B.

Il match si disputerà in un impianto idoneo a contenere la tifoserie calabrese che si muoverà in migliaia da ogni angolo d’Italia. I settori aperti saranno la Curva Nord Inferiore, la Tribuna riservata ai “padroni di casa” ed i Distinti per i catanzaresi. La Curva Sud invece resterà chiusa al pubblico.

Il cambio di stadio era già nell’aria ma mancava solo l’ufficialità: al posto dello stadio di Agropoli che ospita la Gelbison, in lizza c’era anche lo stadio di Benevento che è stato scartato per l’eccessiva lontananza della trasferta. Dunque anche i tifosi cilentani dovranno raggiungere l’Arechi per sostenere i propri beniamini impegnati, a loro volta, nella lotta per non retrocedere.