Riguardo alle polemiche scatenate, sui social e sui media, da una trasmissione dell’emittente Radio Kiss Kiss Napoli ho ricevuto questa lettera di scuse dell’editore Lucia Niespolo. A scriverlo è il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, ecco il testo:

«Egregio Sindaco Vincenzo Napoli, in relazione alla notizia data dalla nostra emittente, Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione d’intrattenimento che ogni giorno va in onda dalle 10 alle 12.00, Yes I Know Kiss Kiss, condotta da Rosario Verde (speaker, attore e comico) e Marco Pesacane (speaker), riguardo il coinvolgimento di tifosi della Salernitana negli scontri di ieri in città, l’emittente chiede scusa a Lei e a tutta la città di Salerno.

Prendiamo, chiaramente, le distanze e ci dissociamo da quanto riferito che non corrisponde minimamente al sentimento dell’editore. La direzione, nelle prossime ore chiederà chiarimenti ai predetti conduttori circa la divulgazione della notizia priva di fondamento, riservandosi ogni opportuno provvedimento disciplinare. In ogni caso si intende ribadire il rammarico per quanto accaduto e la vicinanza dell’emittente alla città di Salerno ed all’intera regione Campania».

Lucia Niespolo

Editore Kiss Kiss Napoli