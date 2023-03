Anche Pippo Pelo lo showman tra le voce di punta di Radio Kiss Kiss si esprime in merito alle polemiche nate dopo alcune affermazioni divulgate nel corso di una trasmissione radiofonica: «Da salernitano mi dissocio totalmente da quanto detto stamattina dai conduttori di Radio Kiss Kiss Napoli, che non è Radio Kiss Kiss ma un’altra radio. Con una sua struttura, un suo direttore e conduttori che non lavorano a Radio Kiss Kiss e che si assumono la responsabilità di quanto hanno detto sulla fantomatica presenza di tifosi salernitani mischiati con quelli dell’Eintracht che hanno provocato scontri ieri a Napoli».