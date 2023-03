“Ieri la barbarie, oggi ci rassereniamo con la civiltà”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, all’inaugurazione di una mostra riferendosi alla giornata di disordini ieri a Napoli. “A Napoli vorrei realizzare qualche opera importante di architettura contemporanea, che manca, in grado di parlare alle giovani generazioni”, ha aggiunto partecipando alla presentazione al Teatrino di Corte della mostra “Dialoghi intorno a Caravaggio” a Palazzo Reale. “Da sindaco a Salerno ho portato progetti straordinari, abbiamo cercato di arricchire la città con l’arte contemporanea – ha detto ricordando nomi coinvolti come Bohigas e Calatrava – a Napoli vorrei fare la stessa cosa, con uno o due progetti, e coprire questo vuoto. I giovani non devono per forza andare a Londra, Parigi o Bilbao. Ci stiamo lavorando”. De Luca ha ricordato “il piano strategico per la cultura e i beni culturali” della Regione, il contributo alle mostre di Capodimonte, al Mann, Palazzo reale, gli investimento sugli archivi “tutto lo stiamo riversando da tre anni su un ecosistema digitale unico in Italia”. “Stiamo per presentare il progetto esecutivo per San Pietro a Majella” ha anticipato De Luca ricordando anche vari eventi sostenuti dalla Regione come il il Campania Teatro festival, le celebrazioni per Vanvitelli, la mostra al Madre di Ugo Marano e sul versante dell’audiovisivo, il Polo del cinema.