Sono già passati cinque anni da quel giorno allucinante ed ancora oggi sembra davvero così assurdo triste ed irreale non vederlo più passeggiare, con il suo andamento dinoccolato, sul corso di Salerno e sentirsi salutare con quel suo dolce vocione

Perché Giampiero non è più fisicamente con noi su questa terra anche se realmente non se ne e’mai andato dai nostri cuori e dalla nostra mente

Ancora ora la mancanza dell’amico fraterno e’ a volte insopportabile

Naddaka, così come veniva chiamato benevolmente, era il fratello di tutti, l’avvocato che dispensava consigli, il compagno inseparabile di mille avventure, il tifoso esistenziale della Salernitana con cui condividevi partite emozioni ed indimenticabili trasferte

In questa epoca dove tutto corre e va ‘ di fretta ci manca e tanto la sua immensa umanità, perché lui era un essere troppo fragile in un mondo crudele e senza scrupoli

Come lo immagino ora? Con la sciarpa ed cappello granata nella curva sud siberiano del paradiso a tifare per la sua squadra e subito dopo ad intonare la sua canzone del cuore “champagne” facendo cantare in coro tutti gli angeli del paradiso….

Andrea Criscuolo