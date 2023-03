di Arturo Calabrese

Si chiamano Sante e Giuseppe Sica e sono padre e figlio. Da anni nel settore dell’imprenditoria nel campo dell’ospitalità, da qualche tempo hanno deciso di trasformare il loro hotel, che porta il cognome di famiglia, annettendo ad esso un ristorante di alta cucina. E così nasce “Don Peppe”, locale che propone ai clienti i sopraffini piatti preparati dallo chef Antonio Spinasanta.

«L’Hotel Sica è una struttura che esiste da 40 anni e che abbiamo recentemente ristrutturato – dice Sante – ad esso abbiamo deciso di avvicinare un ristorante d’eccellenza nel quale trovano casa dei piatti che uniscono tradizione e innovazione grazie alla professionalità del maestro Spinasanta. Usiamo una cucina di tipo marinara e mediterranea, quindi piatti vicini alla tradizione del meridione d’Italia, con qualche particolare innovazione. Si tratta di accorgimenti dello chef che rendono le pietanze uniche, grazie all’esaltazione dei sapori. Alla cucina – aggiunge l’imprenditore Sante Sica – possiamo affiancare una enoteca che riesce a soddisfare tutti i palati. Abbiamo in prevalenza vini campani provenienti dalle più importanti aziende agricole, ma anche vini di altre regioni che faccio arrivare proprio perché divengono perfetti negli abbinamenti con i vari piatti. Non possono mancare le bollicine, perché il cliente deve essere coccolato e deve sentirsi libero e lasciarsi andare al gusto della tavola e a qualche sano peccato di gola. A tal proposito – continua – i dolci sono tutti preparati da noi e utilizziamo ingredienti più che genuini. Chi viene da “Don Peppe”, il mio amato padre che aveva la passione per la buona tavola, trova un ambiente sereno, elegante ed accogliente. A lui, mio padre, abbiamo dedicato un’intera sala del locale e lì trovano spazio foto che lo ritraggono in cucina insieme a famosi personaggi del cinema, della tv e della cultura». Particolarità di “Don Peppe” è la freschezza del cibo: «Uniamo terra e mare – racconta – pesce fresco, tartufo bianco e nero, ma anche piatti tipici di Montecorvino Rovella con un tocco di gourmet».

A dare man forte a Sante, c’è il giovane figlio Giuseppe: «I nostri prodotti sono tutti a chilometro zero, così come gli ingredienti dall’olio ai legumi, giusto per fare un esempio. Nulla di “Don Peppe” è lasciato al caso – argomenta il giovane – il maitre, i ragazzi in sala, quelli in cucina sono tutte eccellenze con tanta esperienza alle spalle. La nostra attività vuole essere un qualcosa di un livello superiore ma accessibile e soprattutto ben integrato nel borgo che ci ospita. Il nostro lavoro – conclude – va avanti all’insegna dell’innovazione che rispetta la tradizione. Siamo riusciti a rendere quanto fatto da mio nonno Giuseppe ancor migliore, grazie all’impegno che mettiamo in ciò che facciamo».