di Erika Noschese

Non sembra iniziare nel migliore dei modi la pacifica convivenza verso la creazione di un partito unico per Italia Viva e Azione che, in occasione delle prossime elezioni amministrative non sembrano aver trovato un punto di incontro. Come confermato dalla coordinatrice provinciale Annarosa Sessa su Scafati e Pontecagnano Faiano il partito fondato da Matteo Renzi non sarà della partita mentre a Pellezzano è stato confermato il sostegno al sindaco uscente Francesco Morra. Nulla di nuovo, per ora, neanche su Campagna ma nel frattempo il partito è al lavoro per una totale riorganizzazione del territorio. A Scafati, almeno inizialmente il partito sembrava intenzionato a presentare il simbolo di partito ed essere parte attiva della competizione elettorale ma anche in questo caso è stato fatto un passo indietro scegliendo di non partecipare alla competizione elettorale.

Annarosa Sessa, Italia Viva si sta riorganizzando in vista delle prossime elezioni. A che punto siete?

«Italia Viva sta lavorando su tutto il territorio provinciale ad un’organizzazione capillare, attraverso il coinvolgimento di amministratori, dirigenti di partito, iscritti e simpatizzanti».

A Pontecagnano Faiano Azione andrà con il sindaco uscente Giuseppe Lanzara, cosa farà Italia Viva?

«A Pontecagnano Faiano ed a Campagna, Italia Viva non parteciperà alla competizione elettorale. Come già ampiamente dichiarato, ha deciso di non essere presente in queste due campagne elettorali, pur rispettando le sensibilità di iscritti e simpatizzanti. Diverso è il ragionamento per Pellezzano dove abbiamo confermato il sostegno al sindaco uscente».

A livello nazionale si sta lavorando per la nascita della federazione finalizzata ad un unico partito. Sul piano locale invece?

«La federazione dovrà portare alla nascita di un partito “nuovo”, centrista, moderato, riformista, europeista, capace di guardare al futuro senza estremismi. In provincia di Salerno, seppur nelle diversità, il confronto con Azione è costante».

Con la vittoria di Elly Schlein crede possa esserci un nuovo accordo con il Pd?

«Italia Viva è e resta alleato leale del Pd in Regione Campania con il suo gruppo consiliare ed in Provincia di Salerno. Per il futuro, certamente, le scelte saranno proiettate sempre alla tutela dei valori per cui, quotidianamente, siamo in campo».