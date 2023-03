E’ al vaglio degli investigatori la posizione degli oltre 400 ultrà tedeschi identificati tra ieri e questa mattina, dopo i disordini avvenuti in strada a Napoli in occasione della partita con l’Eintracht di Francoforte. Lo fa sapere la Polizia, spiegando che sta valutando la loro posizione “per la successiva segnalazione all’autorità giudiziaria”. Al termine degli incidenti era subito seguita una imponente attività che ha consentito di allontanare da Napoli, in sicurezza, i gruppi di ultras tedeschi identificandone oltre 400. Le identificazioni sono state effettuate la scorsa notte a Napoli e Frosinone e nella mattinata di oggi a Salerno negli uffici delle forze di polizia senza che si verificasse alcun incidente.