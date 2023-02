Prestata ai giovani per creare uno spazio di aggregazione, poi quasi trasformata in una discoteca improvvisata per festeggiamenti altrettanto improvvisati. Povera fondazione Menna, da luogo di cultura a degrado culturale in pochi mesi. E così, la fondazione che ospita l’associazione Limen conquista un gradino in più e, all’occorrenza, apre le porte ai grandi festeggiamenti: il trentesimo compleanno del presidente del Limen, Gianni Fiorito. Ma prima, rigorosamente, diventa una sala cinema per assistere alla finale di Sanremo. Prima musica in tv, poi dal vivo con balli scatenati, senza alcun rispetto per il luogo che li ospita. Ormai, la fondazione Menna sembra essere fuori controllo, senza una guida: la presidente Letizia Magaldi, infatti, sembra non preoccuparsi minimamente della fondazione, totalmente alla mercè di Limen e del suo presidente Fiorito, braccio destro dell’assessore alla Sicurezza e alla Trasparenza del Comune di Salerno, Claudio Tringali. E come ogni festa che si rispetti, non mancano coriandoli e bolle di sapone, rigorosamente – e questo lo precisiamo – in un luogo che dovrebbe essere aperto alla cultura, non alla musica di discoteca e a mega feste di compleanno. Ma tant’è. Una volta c’era la fondazione Menna, oggi c’è Limen e, purtroppo, almeno in questa occasione la differenza è abissale perché quando si sceglie di utilizzare un luogo con una importanza storica, come nel caso della fondazione, bisognerebbe avere massimo rispetto. Al momento, i dubbi sull’associazione Limen sono tanti: come hanno ottenuto lo spazio? Chi concede loro la possibilità di entrare e uscire ogni qualvolta ne hanno volontà? La festa di compleanno, con tanto di bolle di sapone, era autorizzata? La presidente Magaldi è a conoscenza di quanto accade ogni giorno presso la struttura che lei stessa gestisce? Attendiamo risposte.

e.n