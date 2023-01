Le realtà giovanili del territorio rispecchiano perfettamente la situazione in cui versano i piccoli paesi e i borghi, in particolare quelli dell’entroterra. I più giovani, nonostante le tante difficoltà, cercano di resistere e lo fanno attraverso eventi ed iniziative. Strumento che loro hanno per riunirsi e lavorare è il Forum dei Giovani. A Rutino, ad esempio, la realtà seppur piccola è molto attiva e ha già in programma diversi eventi. Presidente è Carmen Matarazzo, una ragazza che è espressione di quella voglia di fare e di darsi da fare, quasi una risposta alle criticità e alle difficoltà vissute ogni giorno dagli abitanti di un borgo.



Cos’è il forum dei giovani e qual è il suo obiettivo?

“Il forum è un’organismo di partecipazione che si propone di avvicinare i giovani alle istituzioni e le istituzioni ai giovani. Ne fanno parte tutti i ragazzi di età compresa fra i 16 e i 34 anni, è 100% elettivo ed è apartitico. L’obiettivo dei forum è quello di stimolare i giovani alla partecipazione della vita pubblica, contribuendo alla formazione di un sano e robusto tessuto sociale. Il forum promuove forme di volontariato e allo stesso tempo ha il compito di incentivare iniziative pubbliche come convegni, dibattiti, ricerche in materia di politiche giovanili, progetti volti a coinvolgere tutti i cittadini. Tutto questo è possibile grazie la collaborazione con gli enti pubblici e le associazioni presenti sul territorio. La parola chiave per comprendere le finalità dei forum è aggregazione”.

Sono molti i ragazzi coinvolti nelle varie iniziative? Sono partecipi attivamente?

“Si, i ragazzi di Rutino sono stati fin da subito molto partecipi, infatti l’istituzione del nostro Forum Giovanile è avvenuta circa un anno e mezzo fa, in seguito all’ evento “Pop Village”. Quest’ultimo ha visto la partecipazione di numerosi ragazzi, i quali hanno preso a cuore l’evento con un entusiasmo tale da caratterizzarli ancora oggi. Siamo partiti con nove ragazzi a costituire l’assemblea ma, circa due mesi fa, la stessa assemblea, in una riunione, ha deciso di aumentare il numero dei suoi partecipanti da nove a tredici, proprio perché ci siamo resi conto, dopo gli ultimi eventi, di un maggiore interesse da parte dei giovani di Rutino, che hanno voluto essere parte ancora più attiva dell’organizzazione”.

Quali sono gli eventi portati a termine e quanto hanno arricchito socialmente e culturalmente il paese e voi ragazzi in primis?

“Sono stati fatti diversi eventi in quest’anno e mezzo con interessi e tematiche differenti. L’evento di spicco del Forum Giovanile di Rutino è l’Estemporanea di pittura, in quanto quest’anno saremo alla terza edizione. L’anno scorso ha interessato la partecipazione di ben trenta pittori, il tutto arricchito da laboratori creativi, artisti di strada, concerti musicali; mentre la prima edizione aveva registrato la partecipazione di quindici pittori, quindi per noi questo è un grande passo e una bellissima soddisfazione, perché vuol dire che questo evento culturale, artistico sta crescendo nel tempo e mi auguro crescerà sempre di più. Ma abbiamo fatto anche molto altro. Ad esempio un convegno, con la partecipazione dell’Avvocato dell’atomo e di Legambiente, su i pro e i contro dell’ energia nucleare e quella rinnovabile, che ci ha permesso di formare un pensiero autonomo a riguardo, grazie la spiegazione tecnico-scientifica fornitaci dai relatori. Questo Natale poi, sempre in nome della collaborazione, insieme alla parrocchia, all’amministrazione comunale e alla proloco, abbiamo organizzato una serie di eventi natalizi sia per adulti che per i più piccoli, che hanno avuto un gran riscontro”.

Ci sono collaborazioni con altri forum presenti sul territorio? Cosa è stato fatto insieme?

“Si, ci sono state collaborazioni con altri forum. A settembre abbiamo collaborato con il forum di Agropoli ad un progetto chiamato “Educazione alla rappresentanza”, in cui insieme ad altri forum tra i quali quelli di Capaccio e Giungano, l’associazione “Libera”, Legambiente, siamo andati a fare una vera e propria lezione, nelle scuole, su che cos’è un forum, sull’ importanza di partecipare alla vita pubblica e soprattutto a sensibilizzare i ragazzi al lavorare insieme, a fare “squadra”. In più, circa un mese fa, c’è stata una collaborazione con il forum giovanile di Giungano insieme con l’associazione “Libera”, in cui abbiamo fatto un convegno in occasione del ricordo delle stragi mafiose. Nella sede di Giungano si è trattato il tema delle mafie in Cilento, dove è intervenuto il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno, mentre a Rutino è intervenuto il professore Marcello Ravveduto, il quale ci ha fornito un quadro storico delle stragi mafiose, in particolare si è trattato delle stragi avvenute nel 1992″.

Rispetto a forum più grandi, con più collaboratori, avete mai trovato difficoltà nell’organizzazione del lavoro? Se si, come sono stati superati questi ostacoli?

“Si, abbiamo trovato ostacoli e sicuramente ne troveremo degli altri. Spesso è difficile riuscire ad incastrare tutto, rispettando gli impegni di tutti, in più quando già una sola persona non può dare il suo contributo, essendo pochi ragazzi, la mancanza si sente. Ma siamo sempre riusciti ad organizzarci al meglio proprio perché in ogni evento, tutti, ma proprio tutti ci mettono tanto cuore e passione. Ad oggi noi siamo diventati un gruppo molto forte che si fonda sull’unione. Si è creata una vera amicizia di cui vado molto fiera. Mi auguro che, tutti insieme, faremo sempre meglio”.

Ci sono eventi futuri in programma? Se sì, quali?

“Ci sono diversi eventi in programma, ma quello più prossimo è proprio la terza edizione dell’ Estemporanea di pittura, al momento è ancora tutto in cantiere, ma posso dirvi che si farà e si terrà a giugno”.