Oltre 11 milioni di italiani che da ieri sera non riescono ad accedere alla propria casella di posta elettronica. Un disagio notevole per tutti, ancora di più per chi utilizza il suo indirizzo per lavorare. Eppure, ormai da molte ore gli utenti si sentono tagliati fuori dal mondo.

Il messaggio dall’azienda

Quando si prova ad accedere alla mail subito compare sullo schermo la seguente scritta: “Gentile utente, il servizio Libero Mail è temporaneamente non disponibile. Stiamo lavorando per ripristinarlo nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi. Lo staff di Libero”. Peccato però che il disservizio sia iniziato ieri e oggi non sia stato ancora risolto. Se si cerca di parlare con un operatore, questo risulta impossibile, perché non è disponibile un’assistenza telefonica ma è possibile contattare l’assistenza solo compilando un form web.