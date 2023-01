Norbert Gyomber ha rinnovato il contratto con la Salernitana: il calciatore sarà granata fino al 2025. L’annuncio è stato ufficializzato dal club. Il difensore slovacco, classe ’92, era in scadenza e diverse società avevano sondato la sua disponibilità in questa finestra di mercato. La Salernitana, dopo le esitazioni iniziali, in settimana ha deciso di accelerare l’iter per il rinnovo con Gyomber che, dopo aver smaltito i postumi dell’infortunio, si candida a guidare la difesa già a partire dalla sfida in casa dell’Atalanta.