“Le decisioni del Governo stanno mettendo in ginocchio la sanità pubblica”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo DeLuca, nella consueta diretta Fb del venerdì. “La irresponsabilità del governo nazionale per quello che ha fatto nella legge di bilancio in relazione alla sanità pubblica rischia di creare una situazione per la quale sarà impossibile tenere aperti i pronto soccorso per mancanza di risorse e di personale. Il governo nazionale sta prendendo decisioni che porteranno alla chiusura dei pronto soccorsi e alla impossibilità di realizzare i turni per il personale dell’area dell’emergenza”. “Non credo si possa dire che sia una scelta causale, si sta mettendo in ginocchio la sanità pubblica e questo è un obiettivo politico – ha aggiunto – non posso immaginare che siano così stupidi da pensare che se non stanzi nemmeno un euro nella lege di bilancio non si avrà una situazione drammatica. Il governo ha stanziato due miliardi che servono a malapena a pagare i conti dell’energia, non un euro in più per il personale medico”. “Come italiani dovremmo avere la forza e il coraggio di mettere da parte le bandiere di partito – ha concluso – Con il governo precedente ho aperto una polemica violenta contro il ministero della Salute e il commissario per i vaccini perché stavano sbagliando tutto e stavano penalizzando la Campania. Ho fatto allora la battaglia, la faccio oggi perché oggi ai vizi vecchi si stanno sommando decisioni al limite della responsabilità”.