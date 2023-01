. – Pretende da un dentista cure gratuite e doni in denaro. Per questo un 45enne, e’ stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Bracigliano (Salerno) che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Nocera Inferiore. L’indagine e’ coordinata dalla procura nocerina, guidata da Antonio Centore. Il 45enne di Bracigliano, indagato per estorsione e rapina, e’ stato condotto nella casa circondariale di Salerno-Fuorni. Secondo gli inquirenti, l’uomo, dietro la minaccia di violenza, avrebbe preteso da un dentista di Bracigliano cure gratis e regali in denaro.