SALERNO – La Roma ed il Napoli non avranno i propri tifosi al seguito durante le trasferte per un mese o di più. Secondo quanto riportato da Ansa potrebbe essere definito domani lo stop. Con ogni probabilità la decisione verrà presa dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, con un decreto ad hoc. Restrizione presa a seguito degli scontri avvenuti domenica sull’A1 tra i tifosi giallorossi e quelli napoletani (anche loro soggetti a questo provvedimento). Le due tifoserie sono venute a contatto nei pressi di Arezzo creando disordine pubblico, costringendo le forze dell’ordine a chiudere un tratto di autostrada. Le restrizioni saranno applicate solo ai residenti di Lazio e Campania e solo in campionato. Nessun divieto invece per quanto riguarda le trasferte europee delle due squadre. Ovviamente il derby Salernitana – Napoli sarà il primo match fuori casa che i tifosi azzurri saranno costretti a saltare. A breve scatterà il divieto di acquisto dei tagliandi per il Settore Ospiti, mentre la vendita sarà destinata solo ed esclusivamente ai residenti di Salerno e Provincia. Alle ore 10:30 di oggi il G.O.S di Salerno si riunirà dando le disposizione definitive alla Salernitana per l’inizio della prevendita per la gara contro il Napoli. Il club granata comunicherà l’orario d’inizio per la vendita dei tickets con la prelazione che sarà riservata ai possessori di Happy Card (in corso di validità) e di Granata Card, che potrebbe avere inizio già questo pomeriggio e coinvolgere i tifosi della provincia. Da verificare infine se la curva nord rimarrà vuota oppure verrà destinata ai pochi tifosi azzurri della provincia di Salerno che acquisteranno il biglietto o ancora verrà concessa alla tifoseria granata. Questi dovrebbero essere i prezzi dei biglietti: Tribuna Azzurra Bassa-Alta: 75€ (intero), 55€ (ridotto); Tribuna Laterale Verde Sud-Nord: 90€ (intero), 60€ (ridotto); Tribuna Vip Rossa Sud-Nord: 120€ (intero), 75€ (ridotto); Distinti: 60€ (intero), 45€ (ridotto); Curva Sud: 45.