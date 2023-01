di Marco De Martino

salerno – Un esterno sinistro, una mezzala ed un trequartista: gli sforzi sul mercato della Salernitana si concentrano sempre di più sul reparto nevralgico. Il direttore sportivo granata Morgan De Sanctis è alla ricerca di elementi giovani, possibilmente under, che possano avere un impatto positivo sulla squadra come accaduto con Nicolussi Caviglia.

ORE DECISIVE PER SARR Dopo aver rinunciato a Demme e quasi certamente anche a Zurkowski, la Salernitana ha piazzato in cima alla lista dei desideri il nome di Sarr del Tottenham. Il giovane centrocampista senegalese ha già dato la propria disponibilità al trasferimento in granata, dove ritroverebbe il compagno di Nazionale Boulaye Dia e l’ex compagno al Metz Dylan Bronn, ma la decisione di lasciar partire il classe 2002 dovrà essere presa dal club inglese, ed in particolare dal manager Antonio Conte. Dopo averlo tolto dal mercato non più tardi di qualche giorno fa, l’ex tecnico di Juve ed Inter ha nuovamente aperto uno spiraglio per il suo trasferimento a Salerno con la speranza che la sua società ingaggi un elemento più esperto e blasonato, come l’ex milanista Kessie, per tentare l’assalto alla zona Champions. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la decisione definitiva, con la Salernitana che attende fiduciosa il sì per l’ingaggio del talentuoso centrocampista. Pape Matar Sarr, nonostante la giovanissima età, vanta già una discreta esperienza avendo militato in Ligue 1 con la maglia del Metz (ben 55 presenze in due stagioni) e con quella del Senegal (12 presenze per lui e partecipazione al mondiale in Qatar). Al Tottenham ha giocato poco ed ha chiesto maggiore spazio e continuità, cosa che potrebbe garantire la Salernitana, pronta ad ingaggiarlo in prestito. Per il riscatto a titolo definitivo il club granata dovrebbe sborsare almeno i 20 milioni spesi la scorsa estate dal Tottenham per ingaggiarlo dal Metz, una somma che al momento difficilmente Iervolino potrà e vorrà sborsare. Anche se, con il patron, nulla è scontato…

LE ALTERNATIVE Le alternative principali a Sarr sono Sohm del Parma e Jean Lucas del Monaco. Il primo è seguito da tempo da De Sanctis ma sulle sue tracce c’è anche il Sassuolo, deciso a trovare un’alternativa al partente Frattesi, mentre il secondo è un’idea dell’ultima ora che stuzzica il ds. Ex Santos e Flamengo, in Europa gioca già da qualche anno in Francia, prima al Lione, poi al Brest ed infine al Monaco. Il brasiliano classe 1998 ha un costo più contenuto, 12 milioni di euro, ma potrebbe arrivare sempre in prestito fino a giugno con diritto di riscatto in favore dei granata. La terza alternativa a Sarr risponde al nome di Bove della Roma: ormai chiuso nelle rotazioni di Mourinho, sedotto ed abbandonato dal Lecce che gli ha preferito Maleh, il giovane giallorosso è seguito da altri clubs di A ma i buoni uffici di De Sanctis, che l’ha praticamente visto crescere, potrebbero avvantaggiare i granata. Infine c’è Hongla, in uscita dal Verona.

SFUMA AZZI, C’E’ HADJAM La Salernitana resta in Francia per la sua ricerca di un esterno mancino. E’ di ieri l’idea di ingaggiare il franco-algerino Hadjam, classe 2002 in forza al Paris Fc, società parigina militante in Ligue 2. Un colpo in prospettiva visto che in questa stagione Hadjam ha finora giocato poco, quasi sempre subentrando a gara in corso e soprattutto in posizione di centrocampista. La sua duttilità tattica (esterno sinistro, difensore centrale e mezzala) ed il contratto in scadenza tra sei mesi possono favorire la buona riuscita di un affare low cost che potrebbe rivelarsi un ottimo investimento. C’è da sborsare qualche euro in più, invece, per i vari Zortea dell’Atalanta, Beruatto del Pisa e Birindelli del Monza, mentre Azzi ieri è passato ufficialmente dal Modena al Cagliari.

IDEA TREQUARTISTA Nel frattempo la gara con il Torino ha sdoganato l’idea di un nuovo modulo che frulla nella testa di Nicola, il 3-4-2-1 che prevede l’utilizzo di due trequartisti alle spalle di una punta più statica. Da qui la ricerca, sul mercato, di un trequartista da affiancare a Dia e Bonazzoli nelle rotazioni. Il nome che fa sognare è sempre quello di Isco, ma lo spagnolo va accontentato economicamente e la Salernitana potrebbe fare valutazioni diverse. Una di queste è quella di puntare su un calciatore più esperto della serie A, che potrebbe essere Verde dello Spezia. Dopo gli exploit degli anni scorsi, l’ex Avellino è ormai relegato in panchina in Liguria e cerca spazio, così la Salernitana ha fiutato l’affare e chiesto informazioni. Stesso dicasi per il giovane Vignato, impiegato pochissimo da Motta a Bologna e che potrebbe chiedere di essere ceduto per giocare con più continuità. Anche su di lui la società granata resta vigile ed è pronta a sferrare l’assalto decisivo.