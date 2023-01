“Il costo del carburante è tornato fuori controllo toccando e superando i due euro a litro, la situazione è insostenibile e sta peggiorando di giorno in giorno, la responsabilità di tutto ciò è solo del Governo che ha aumentato le accise sui carburanti e ha provocato questa situazione di grande difficoltà per le famiglie e le imprese italiane. E’ responsabilità del Governo intervenire subito per abbattere i prezzi ed evitare che i cittadini paghino un prezzo salatissimo per l’incapacità di questa maggioranza” Così Piero De Luce deputato del Partito Democratico in Piazza Montecitorio a Roma, intervenendo in merito ad uno dei temi caldi di queste ultime settimane: l’aumento della benzina attraverso le accise.

red.poò.