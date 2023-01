Ancora una volta sotto la lente d’ingradimento le azioni “poco ortodosse” del Direttore del Mercato Ortofrutticolo Martino Scoletti. Questa volta a denunciare “comportamenti faziosi ed antisindacali” il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Consorzio Res, azienda che, per oltre 20 anni, nel Mercato Ortofrutticolo Pagani-Nocera, ha gestito il servizio di raccolta dei rifiuti. Francesco Savastano ha posto l’accento su un fatto, a suo avviso, estremamente grave, accaduto ieri mattina presso la struttura di Via Mangioni. Il Direttore Scoletti pare abbia avvicinato, con il titolare della ditta che dovrà subentrare nel servizio di raccolta rifiuti, la Tekra Servizi Srl di Angri, i dipendenti di Consorzio Res che, attualmente svolge il servizio, senza che ancora si siano consumati gli atti di rito ed il classico “passaggio di cantiere” ex art.6. È partito, così, l’attacco frontale del numero uno di Consorzio Res che ha, immediatamente, inoltrato denuncia all’indirizzo del Direttore Scoletti. “Spiace constatare- si legge in una nota a firma di Francesco Savastano- che i dirigenti del Consorzio Mercato Ortofrutticolo Nocera Pagani adottino comportamenti faziosi ed antisindacali, che ledono le aziende operanti all’interno della struttura ed i loro dipendenti. In questi anni, ma soprattutto in questi ultimi mesi, non è la prima volta che Consorzio Res, l’azienda che ho l’onore di rappresentare, ha dovuto “subire” comportamenti anomali, faziosi e strumentali da parte di una dirigenza politicizzata, presuntuosa e sprezzante delle regole. Denunceremo in tutte le sedi quanto accaduto questa mattina, così come abbiamo sempre fatto negli anni. A tutela dell’immagine di un’azienda- la nostra- che, per quasi un ventennio, ha servito la struttura con abnegazione, professionalità oltre che sacrifici economici ed ha dato e continua a dare occupazione al nostro territorio”. A dare man forte al Presidente Francesco Savastano anche i sindacati Fit-Cisl e Fial Ambiente e Servizi che, a seguito dell’episodio di ieri mattina, con una lettera al Prefetto di Salerno hanno annunciato lo stato di agitazione di tutto il personale operante del Mercato Ortofrutticolo di Pagani a partire dal 16 gennaio.

“Le interlocuzioni tra il Direttore con l’azienda subentrante e solo alcuni dei lavoratori aventi diritto al passaggio di cantiera- si legge nella nota a firma dei segretari Domenico Merolla e Massimo Stanzione- contrasta con le elementari regole e normative vigenti, determinando una lesione dei diritti dei lavoratori e delle prerogative sindacali”. Dunque, ancora una volta i comportamenti di Scoletti finiscono al centro delle attenzioni.

Solo pochi giorni fa era finito al centro di polemiche per le sanificazioni affidate ad una cooperativa in odor di camorra come emerso dalle indagini della Dia di Salerno.

Questa volta finisce al centro delle polemiche per aver accompagnato nelle trattative con gli operai il titolare di Tekra Servizi, azienda che fa parte della holding Balestrieri Appalti già colpita da interdittiva antimafia, a cui, nei prossimi giorni, sarà affidato il servizio di raccolta dei rifiuti all’interno della struttura mercatale ed a cui proprio il Comune di Corbara retto dal Sindaco Pentangelo, nei mesi scorsi, aveva revocato l’appalto..

re.cro.