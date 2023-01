salerno – Mentre si attende sempre la risposta del Tottenham per il centrocampista Sarr e l’evolversi della trattativa per il giovane esterno mancino Hadjam del Paris Fc, ieri la Salernitana ha intavolato con l’Hellas Verona una maxi trattativa che potrebbe concretizzarsi in un doppio scambio che avrebbe del clamoroso. Il club granata è tornato sulle tracce di due vecchi obiettivi, il centravanti Thomas Henry e soprattutto il fantasista Simone Verdi (nella foto di Gambardella), entrambi ai margini del progetto tecnico scaligero. In cambio del prestito di questi due giocatori la Salernitana avrebbe offerto il prestito di altri due attaccanti, Erik Botheim e Diego Valencia. Un tentativo, quello del ds De Sanctis, di assicurarsi due elementi più esperti e tagliati per il gioco di Nicola ed al tempo stesso di mandare a giocare con maggiore continuità due elementi su cui il club granata ha investito molto in estate. La trattativa potrebbe decollare da un momento all’altro visto che i colloqui tra le parti sono fitti e molto cordiali. Sempre in tema trequartisti, il nome che fa sognare è sempre quello di Isco, ma lo spagnolo va accontentato economicamente e la Salernitana potrebbe fare valutazioni diverse. Una di queste è quella di puntare su un calciatore più esperto della serie A, che potrebbe essere Verde dello Spezia. Dopo gli exploit degli anni scorsi, l’ex Avellino è ormai relegato in panchina in Liguria e cerca spazio, così la Salernitana ha chiesto informazioni. Stesso dicasi per il giovane Vignato, impiegato pochissimo da Motta a Bologna e che potrebbe chiedere di essere ceduto per giocare con più continuità. Anche su di lui la società granata resta vigile e pronta a sferrare l’assalto decisivo. In uscita sempre i vari Sy, Kristoffersen, Capezzi e Kastanos. (m.d.m.)