di Pina Ferro

«Ogni giorno, come tutti, affronto le difficoltà che questa meravigliosa e difficilissima professione manifesta, ma con una passione ed un entusiasmo mai domi, tenendo sempre alta la fronte».

Stefania Vecchio, avvocato amministrativista, candidata al consiglio dell’ordine sottoline di essersi «tenuta volontariamente fuori dalle polemiche che hanno caratterizzato questa campagna elettorale: sono Consigliere dell’Ordine uscente e mi sono sempre impegnata con lealtà.

L’attività più entusiasmante nel corso della consiliatura che e’ appena terminata, è stata quella svolta nei confronti dei giovani colleghi: supportarli nel loro cammino, aiutarli a crescere e gioire insieme dei loro successi! E’ questo ciò che più mi interessa!

Il Consiglio dell’Ordine che vorrei è una istituzione vicina ai propri iscritti, che si faccia carico delle problematiche, che offra soluzioni, che si batta per preservare l’indipendenza e la dignità degli Avvocati.

E’ proprio in questa ottica che ho cercato di svolgere il mio mandato elettorale, improntando la mia attività alla condivisione degli obiettivi e dei programmi, nell’ottica dei valori più alti e nobili che l’Avvocatura ha da sempre rappresentato: ho organizzato e coordinato, durante la pandemia, le attività di screening sierologico gratuito a favore degli iscritti, essendo presente nelle giornate dedicate per fornire accoglienza ed assistenza ai Colleghi.

Mi sono preoccupata di reperire fondi partecipando a bandi per migliorare i servizi offerti dal Consiglio, anche a distanza, nell’ottica di un Ordine più vicino e celere nel rispondere alle necessità degli Avvocati, i quali ben conoscono l’importanza di ottimizzare il proprio tempo. Ho ideato e redatto il progetto per il bando indetto da Cassa Forense con il quale sono state candidate l’Aula Avvocati e la Biblioteca site nello storico Palazzo di Giustizia: ciò sia per recuperarne il valore identitario, sia nell’ottica di offrire maggiori servizi agli iscritti, realizzando stanze di coworking perfettamente attrezzate, destinate agli Avvocati, per consentire di lavorare e – ove ve ne fosse la necessità- anche di ricevere, soprattutto per chi non ha studio a Salerno, e per i giovani che si sono appena incamminati nella professione.

Mi presento all’attenzione dei Colleghi per il rinnovo dei componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, alle elezioni che si terranno il 12, 13 e 14 gennaio, conscia della funzione sociale dell’Avvocatura, rispettosa della sua dignità ed indipendenza, insieme ad un gruppo di amici, Avvocati di esperienza e Avvocati più giovani, che ha indicato quale Presidente l’Avvocato Gaetano Paolino, e che sono Giovanni Allegro, Clara Altieri, Bonaventura D’Alessio, Brunella De Maio, Angelo Dente, Marco Granese, Paola Ianni, Ernesta Iorio, Sarel Malan, Stefano Salimbene, Alberto Toriello e Giuseppe Vitale».