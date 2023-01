– Salerno, come Napoli, sold out durante le vacanze di Natale. E’ “soddisfatto” il sindaco, Vincenzo Napoli, “per com’e’ andata questa edizione di Luci d’Artista e per come sta continuando, perche’ noi continueremo ancora fino alla fine del mese”. Terminera’, infatti, il 29 gennaio prossimo la 17esima edizione della kermesse d’arte luminosa, organizzata dal Comune con il sostegno della Regione Campania, con opere e installazioni nei giardini, nelle piazze e nelle strade della citta’, che ha reso il capoluogo di provincia campano meta privilegiata di turisti e visitatori durante le vacanze natalizie. “Una citta’ affollatissima di turisti, di visitatori, tutto con un passo ordinato, tranquillo, sereno”, conferma il primo cittadino, sottolineando i “negozi pieni e bed and breakfast e alberghi al sold out”. “Mi pare che ci sia stata una spinta importante da questo punto di vista anche commerciale”, osserva Napoli, concludendo che, anche “i saldi, mi pare, che volgano al bello, nonostante il maltempo” di oggi.