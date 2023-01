di Pina Ferro

«Con grande orgoglio ho scelto di rimettermi in gioco per portare avanti il lavoro intrapreso con il Presidente Silverio Sica. Sono stati 3 anni mezzo, intervallati dalla lunga pandemia, che tanto ci ha tolto, ma da cui abbiamo imparato un modo di gestire il processo “a distanza” che da normativa emergenziale è divenuta ordinaria».

Ad affermarlo è Renato Galdieri, avvocato civilista, fin dal 2008 in campo nel settore della politica forense. Impegnato in Anf fino al 2018,e attuale consigliere dell’ordine con il presidente Silverio Sica (dal luglio 2019). Galdieri è sceso nuovamente in campo al fianco dell’uscente presidente Silverio Sica con la lista “Uniti per l’avvocatura”.

Quali sono i punti del vostro programma?

«Partendo dal presupposto che l’Ordine deve essere uno strumento a disposizione di tutti, non solo degli avvocati, ma anche dei cittadini (Vedi lo Sportello del Cittadino che abbiamo aperto nei nostri storici locali), l’obiettivo è quello fornire strumenti ed opportunità ai giovani colleghi e non solo, per lavorare al meglio delle possibilità. Locali nella Cittadella per conciliazioni, non solo attraverso l’Organismo di Mediazione. Istituzione dell’Organismo di Composizione della Crisi. Convenzioni ed assistenza per i prodotti necessari al Processo Civile Telematico. Sono solo alcune delle tante attività che lo scorso consiglio ha avviato e che vorremmo portare avanti.

Mi consenta, però, di citare la nostra squadra, fatta di colleghe e colleghi impegnati da sempre non solo nella professione ma anche nella politica forense: Silverio Sica, Valerio Iorio, Arnaldo Franco, Luigi Palmieri, Carmen Maria Piscitelli, Clementina Diana Tozzi, Ersilia Trotta sono i consiglieri uscenti con i quali ho avuto l’onore ed il piacere di lavorare in questi anni e che condividono con me questa nuova competizione.

Ovviamente indispensabili al nostro progetto sono i colleghi alla prima candidatura: Antonella Capaldo, Andrea Carrano, Irene Coraggio, Nicola Crisci, Francesca Di Renna, Giulia Formosa, Benedetto Lembo, Enrico Montera, Marco Oliviero, Ivan Persiano, Giovanni Sofia, Corrado Spina. Con loro, oltre al bagaglio di esperienza e competenza che portano con sè, abbiamo puntato a garantire la vicinanza del Consiglio all’intero foro salernitano, come noto molto esteso nel territorio provinciale.

Ultimo ma non meno importante è il Comitato per le Pari Opportunità, alla sua prima apparizione nel nostro Foro e fortemente voluto dalla Presidenza Sica, sosteniamo i candidati: Paolo Bergantino, Valentina Buonadonna, Carlo Maria Consalvo, Alba D’Antonio, Maura De Angelis, Ilaria Di Domenico, Raffaele Di Palo, Angela Fortunato, Michele Landi, Maria Gabriella Marotta, Lina Mastia, Angela Mendola, Ciro Papa, Sara Romanelli, Francesca Vista.