di Erika Noschese

Quella che potrebbe essere una prima importante novità per il Psi si rivela l’ennesima sconfitta politica e non solo per il segretario nazionale Enzo Maraio che, sull’Avanti della Domenica, fa un passo indietro, a meno di un anno dal ritorno nelle edicole. Di fatti, a breve il Riformista diventerà settimanale allegato all’Unità e i socialisti, per cause di forza maggiore, ne interromperanno il rapporto lavorativo anche se per ora non sarebbe ancora stato comunicato ai lettori. Per L’Avanti! Della Domenica, infatti, i socialisti dovevano sborsare annualmente 90mila euro + l’Iva al 22% e per poche centinaia di euro l’Unità si è aggiudicato il pieno sostegno del Riformista che, di conseguenza, ha scaricato i socialisti. Maraio per il momento sembra aver comunque garantito la pubblicazione in edicola in house ad un costo annuo di 45mila euro. La distribuzione, ovviamente, non sarà a livello nazionale ma solo su trenta città circa, con una tiratura pari a 5mila copie ad un costo di 2.50 euro. L’obiettivo da raggiungere, non di poco conto, è la vendita di almeno 500 copie in ogni città così da potersi garantire i soldi per la stampa. Novità invece sull’Avanti Online che darà ampio spazio alle regioni con referenti ad hoc che avranno il compito di sottoscrivere anche un sostegno economico, magari attraverso la costituzione di comitati redazionali con referenti regionali e coinvolgendo esperti esterni. Per quanto riguarda il tesseramento, invece, confermato il netto calo che si sta registrando ma il segretario Maraio non sarebbe disposto a concedere una proroga. L’obiettivo è sicuramente avere una prima idea a livello economico per capire come agire, considerando che verrebbe anche a mancare il 2Xmille con i socialisti fuori dal Parlamento. Al momento, la situazione non sembra essere particolarmente rosea ma per ora il segretario nazionale è impegnato con le regionali in Lazio, a sostegno di Alessio D’Amato.