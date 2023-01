– “Ringrazio Stefano per la fiducia. Sono orgoglioso di avere la responsabilità di coordinare le iniziative politiche e il programma sul Mezzogiorno. È una sfida entusiasmante e fondamentale per il futuro Partito in questa fase congressuale. Ho deciso di dare il mio contributo alla candidatura di Bonaccini come Segretario Nazionale e di farlo assumendo come priorità politica proprio il tema di costruire un nuovo Sud, che sia messo in condizione di colmare gli attuali divari di cittadinanza e che sia pienamente protagonista nel processo di rilancio e rinnovamento del nostro Partito. Serve una scossa, serve costruire finalmente un Pd popolare che dia voce e valorizzi i territori, i nostri militanti, i nostri amministratori, mettendo da parte vecchie logiche e schemi liquidi o gassosi di gestione del partito. Dobbiamo recuperare il contatto e il rapporto di fiducia con la nostra società, ritrovando una sintonia vera con il Paese reale, a partire proprio dal Mezzogiorno, con la sua energia, umanità e potenzialità”. Così su Facebook Piero De Luca, vicepresidente dei deputati dem.