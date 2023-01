– La realizzazione del nuovo ospedale unico della Penisola sorrentina e della Costiera amalfitana è all’ordine del giorno del Consiglio regionale, presieduto da Gennaro Oliviero, che si riunirà lunedì 9 gennaio 2023 dalle ore 12 alle ore 13,30. La Giunta sottopone al voto del Consiglio la delibera, ad iniziativa dell’assessore regionale all’urbanistica Bruno Discepolo, che esprime parere favorevole per la realizzazione del nuovo Ospedale unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana in variante al Piano Urbanistico Territoriale (PUT) dell’Area Sorrentino-Amalfitana. La delibera giunge in Aula con il parere favorevole espresso a maggioranza dei presenti con l’astensione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle. Ne sarà relatore il Presidente della IV Commissione Regionale Permanente (Urbanistica, Lavori pubblici, Trasporti), Luca Cascone (De Luca Presidente). Nel corso della seduta si procederà anche alla convalida di consiglieri regional A firma del presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, e di altri consiglieri c’è anche l’ Ordine del giorno di “Voti al Governo nazionale per la tutela dei diritti civili del popolo iraniano”. Con l’Ordine del Giorno il Consiglio regionale della Campania manifesta la sua vicinanza alle coraggiose donne e alla resistenza del popolo iraniano in rivolta per la democrazia e la libertà e fa appello al Governo Italiano affinché, in sede di Comunità Europea e di Nazioni Unite, siano assunte le più urgenti iniziative necessarie per garantire la vita e l’incolumità di quanti in lotta per i propri diritti, e sollecita ed invita i Comuni della regione Campania, anche attraversi l’Anci, a promuovere una campagna di sensibilizzazione sui territori, concedendo la cittadinanza onoraria ai cittadini e alle cittadine iraniane incarcerate arbitrariamente quale atto simbolico di forte significato civile.