Hanno tentato di portare via i soldi custoditi nel caveau del Monte Paschi di Siena passando attraverso le fogne ed approfittando dei giorni di festa con la banca chiusa. Erano arrivati fin dentro l’istituto di credito dove erano custodite le cassette di sicurezza e, dopo aver fatto un buco di circa 40-50 cm di diametro, erano pronti a mettere a segno il colpo. Qualcosa però è andato storto perchè è scattata l’attivazione dell’allarme a sensori della banca. L’allarme ha messo in fuga i banditi che hanno utlizzato ancora le fogne per scappare. Sono in corso indagini su tutta la rete fognarie.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri: in azione anche i reparti speciali, che si sono introdotti all’interno dei locali dell’istituto di credito. Un blitz sotto gli occhi di centinaia di persone, che hanno assistito non senza sorpresa alla scena: a supporto anche le volanti della polizia.