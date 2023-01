Rapina a Sala Consilina, in provincia di Salerno, in una gioielleria di Piazza Umberto I, in pieno centro cittadino. Un bandito con il volto coperto e armato di pistola ha cercato di fare irruzione nel negozio, ma la pronta reazione della titolare ha evitato che il malvivente entrasse all’interno. Il rapinatore è riuscito, comunque, a rompere una vetrina della gioielleria impossessandosi di diversi oggetti preziosi. Ancora non si conosce l’entità del bottino. L’uomo poi è scappato via a piedi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, ma del rapinatore nessuna traccia. In tutto il Vallo di Diano è scattato il piano anti rapine con diversi posti di blocco anche in prossimità degli svincoli autostradali di Sala Consilina e Padula-Buonabitacolo.