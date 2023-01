di Vincenzo Piluso

Una giornata storica ,per la Comunità dell’Immacolata in Pontecagnano, dopo anni di oblio, è stata restituita alla Città, la restaurata Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, comunemente chiamata la Congrega.

Un tempio costruito nel 1893, che la famiglia Alfani, con un rogito notarile, sempre dello stesso Anno, donò alla chiesa madre dell’ Immacolata costruita nel 1849. I grandi lavori di restauro e consolidamento sia del tetto ormai compromesso, come l’adeguamento liturgico del nuovo impianto di illuminazione e decorazioni, con l’alta sorveglianza del Ministero Beni Culturali di Salerno, sono stati incoraggiati dal parroco Antonio Pisani, che con l’ intera comunità parrocchiale, ha sostenuto con grande generosità.

La solenne celebrazione, è stata presieduta da Sua Ecc. Mons Paolo De Nicolò, già Reggente della Casa Pontificia, Città del Vaticano, il quale ha ricordato il grande pontificato di Papa Benedetto di cui è stato uno dei primi Collaboratori.

L’artistico e significativo Altare e il Tabernacolo sono stati progettati dall’architetto Carmine Sabatino.

Questa importante tappa, come ci ricorda il parroco, è un nuovo tassello per il recupero del patrimonio e dell’identità del nostro popolo, sempre così generoso e attento ai segni dei tempi, per consegnare alle nuove generazioni una storia,sempre più bella, che necessariamente passa anche attraverso, l’immenso patrimonio artistico, di cui il nostro territorio salernitano è così ricco.