“Fu un gran giorno quando come Ussi, nel nome di Gian Luigi Corti, premiammo Vialli a Firenze. Alle sue spalle triste e commosso lo guardava Mancini. ”Ricordi i tempi dell’Under 21?” mi disse a sorpresa provocando un rincorrersi di ricordi ed enorme malinconia. Oggi la notizia attesa ma non per questo meno graffiante, maligna. Un ragazzo intelligente, professionista esemplare, modello in Italia e all’estero. Addio Luca, onoratissimo di averti conosciuto e nell’ultima occasione averti manifestato la gratitudine dei giornalisti sportivi italiani”. Lo scrive in una nota Gianfranco Coppola, presidente dell’Unione stampa sportiva italiana.