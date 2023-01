“Oggi presentiamo un calciatore giovane che conosco da tantissimo tempo, la sua carriera ha subito un’interruzione per un infortunio importante altrimenti sarebbe già ad alti livelli. C’è stata la possibilità di portarlo qui a gennaio e sono convinto che possa dare una grande mano al gruppo e al mister. Contiamo di portarlo ai massimi livelli della Serie A”. Così Morgan De Sanctis, direttore sportivo della Salernitana, ha presentato il nuovo centrocampista granata Hans Nicolussi Caviglia. Il dirigente, che ha iniziato la conferenza ricordando Gianluca Vialli (“è stato un grande protagonista del nostro calcio, ci teniamo a mandare il nostro ricordo a tutta la sua famiglia) ha poi fatto il punto sul mercato dei granata. “Abbiamo una rosa ampia e soddisfacente per toglierci delle soddisfazioni e raggiungere gli obiettivi. In questo mercato di gennaio ci deve essere un equilibrio tra entrate e uscite. Potrebbero arrivare un’altra mezz’ala e un quinto capace di giocare su entrambe le fasce. Il centrocampista che arriverà sarà un box to box capace di fare entrambe le fasi”, ha ammesso De Sanctis che ha espresso parole di apprezzamento per Sarr del Totthenam (“è un giocatore che ci piace molto, potrebbe essere per caratteristiche il calciatore che stiamo cercando”). “Non siamo stressati – ha aggiunto – dalla ricerca di un difensore e di un attaccante. Abbiamo una rosa che dobbiamo rispettare ma se possibile andremo a migliorare. La Salernitana un anno fa non sapeva quale sarebbe stato il proprio futuro, adesso ha una rosa importante con tanti giocatori che giocano in Nazionale e ha otto punti sulla zona pericolosa ed è a tre punti dal decimo posto. Dobbiamo – ha spiegato il ds – fare un tipo di calcio sostenibile perché la Salernitana deve diventare un esempio di sostenibilità e se possibile andremo a rinforzarla senza intaccarla dal punto di vista finanziario. Non stiamo lavorando sugli attaccanti perché siamo soddisfatti di quelli che abbiamo e a livello di minutaggio tutti stanno avendo la loro possibilità. Bonazzoli non è sul mercato, l’unica offerta seria è arrivata dalla Cremonese ma è stata rispedita al mittente perché lo riteniamo un calciatore importante che è stato tra i principali protagonisti della salvezza dello scorso anno e quest’estate è stato fatto uno sforzo importante per renderlo un patrimonio di questa società. Gyomber è un giocatore importante che non andrà via e darà il massimo fino alla fine, quando è stato a disposizione ha sempre giocato titolare”.