“Il nostro modo di intendere un GEMELLAGGIO è basato su un rapporto di totale simbiosi tra le città, tra intere comunità oltre che sulla condivisione di tematiche ultras attinenti ai gruppi. Non c’è bisogno di analizzare le motivazioni che sono state già approfondite con chi di dovere, per il rispetto di un rapporto quarantennale. Il nostro modo di essere è questo. Senza falsi giri di parole e far finta di nulla, proprio nel rispetto di chi ci ha preceduto, ci ha creduto e ha costruito un rapporto VERO. Tutto questo non c’è più. Resterà un rapporto tra singoli ed un profondo rispetto per gli ARMY KORPS.

IL GEMELLAGGIO SALERNO E MONOPOLI

NON ESISTE PIÙ”. È quanto si legge in un comunicato diffuso dalla Curva Sud Siberiano di Salerno