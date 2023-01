di Erika Noschese

Sarà la Diastillo Srl, con sede legale a Teano, in provincia di Caserta, ad occuparsi dei lavori per la realizzazione della struttura sportiva in località Mercatello-Mariconda. Di recente, infatti, è stata espletata la gara d’appalto per l’affidamento del servizio per la realizzazione del centro sportivo che dovrà sorgere nel cuore della zona orientale, grazie ai fondi Pnrr Missione 5 per favorire lo sport e l’inclusione sociale. I lavori, in totale, costeranno 162.512,55 euro e in parte saranno finanziati dalla Regione Campania, come più volte annunciato dal presidente De Luca e nel provvedimento firmato dalla dirigente del servizio Provveditorato, Annalisa Del Pozzo, la ditta di Caserta si è aggiudicata i lavori dopo aver presentato l’offerta più bassa. La “Diastilo Srl” nasce sulla base di un’idea di integrazione delle competenze del Titolare ingegnere Francesco D’Orta con quelle dei Collaboratori compartecipanti, nel settore della fornitura dei servizi di ingegneria in senso ampio. Alla struttura della “Diastilo Srl” afferiscono, in qualità di consulenti, professionalità diverse, quali ingegneri esperti di impianti, di strutture e di idraulica, nonché nel settore dell’energy management e del risparmio energetico: tali figure costituiscono un elaborato modello di rete professionale in grado di interagire con ogni esigenza gestionale o formativa della Committenza. Lo Studio opera, inoltre, a favore di Enti Pubblici e di Enti Locali, oltre che di imprese di pubblica utilità, la cui gestione deve essere sempre di più di tipo manageriale nonché rivolta al perseguimento dell’efficacia ed efficienza dell’azione. L’attività prevalente dello Studio è, dunque, l’assistenza a trecentosessanta gradi nell’ambito della progettazione, della direzione lavori, della consulenza in materia di sicurezza in ambito lavorativo, nonché dell’energy management.