SALERNO – La Salernitana ha ufficializzato ieri l’accordo, già raggiunto da qualche giorno, con la Juventus per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione del classe ’00 Hans Nicolussi Caviglia (nella foto ussalernitana1919.it). Il giovane centrocampista, che ieri ha svolto il suo primo allenamento agli ordini di Nicola, indosserà la maglia numero 41.

POSSIBILE ESORDIO IMMEDIATO E potrebbe farlo addirittura dal 1’ già domenica in occasione della sfida contro il Torino. Dopo l’allenamento, ai canali social del club granata, il centrocampista ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore della Salernitana: “Il progetto della Salernitana è importante e rappresenta una sfida piena di stimoli per me. Cercherò fin da subito di farmi valere e dare risposte sul campo. Ringrazio il Sudtirol per il pezzo di strada che abbiamo percorso insieme ma la Serie A è sempre stata un mio obiettivo e ci tengo a dimostrare di valerla”. Nicolussi Caviglia si è poi presentato sotto il profilo tecnico e tattico: “Sono un centrocampista molto duttile che può fare sia la mezz’ala che il mediano. Poi -ha aggiunto il centrocampista- spetterà al Mister valutare dove mi vede meglio. Ho interpretazione di gioco e qualità balistiche e cercherò di metterle al servizio dei compagni quando mi sarà richiesto. Fino ad ora il campionato della Salernitana è stato molto buono e conosciamo tutti l’obiettivo: già domenica contro il Torino proveremo ad onorarlo”. Infine il giovane scuola Juve ha ribadito quelli che sono i suoi progetti e le proprie ambizioni in vista della nuova esperienza con la maglia della Salernitana: “Il mio obiettivo è quello di calarmi subito nel contesto dando la mia disponibilità al mister, allo staff ed alla squadra. Ho subito avuto sensazioni positive e -ha continuato Nicolussi Caviglia- conosco il calore e l’amore dei tifosi della Salernitana. Li ho conosciuti avendo visto qualche video oltre ad aver giocato a Salerno da avversario. E’ una curva che si fa sentire e sono certamente un aiuto in più per le partite. Li ringrazio fin da subito e li aspetto all’Arechi”.

ASSALTO AGLI ESTERNI La Salernitana ora dovrà reperire sul mercato innanzitutto un altro esterno di centrocampo, forse due. Con l’Udinese c’è da tempo una trattativa per Ehizibue e per Ebosele, ancor più vecchia è quella con l’Atalanta per Zortea, mentre resistono le piste per portano a Birindelli del Monza, Tripaldelli della Spal e Beruatto del Pisa. La società granata cerca anche un altro centrocampista: Demme del Napoli potrebbe tornare in auge, così come Zurkowski della Fiorentina. Isco è il sogno.