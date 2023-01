Danilo Iervolino, Maurizio Milan, Morgan De Sanctis e Davide Nicola sono andati a pranzo insieme dopo l’incontro avuto in mattinata con la squadra al Centro Sportivo. Il numero uno granata all’uscita di un noto ristorante di Via Generale Clark ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni alla stampa:

“Smussiamo tutte le polemiche. Tante cose che sentiamo non sono vere. Frizioni non ce ne sono, c’è solamente una dialettica giusta tra di noi. Abbiamo sintonia su tutto. Dispiace vedere a volte sui giornali notizie che sono infondate e non veritiere.

Il mercato? “Abbiamo già una squadra importante. Abbiamo perso ieri una partita difficile contro una grande squadra. Rammarico per un rigore che forse c’era ma questo è il calcio”.

Bonazzoli? “Su di lui solo voci che turbano l’ambiente. Federico è un pilastro di questa squadra ed è importantissimo per noi. Ci chiedono giocatori, ma non per questo li cediamo. Ci tengo a precisarlo nel rispetto dei i tifosi che altrimenti vengono disorientati da notizie fasulle”.

La gara col Torino? “Importante come tutte, non è una finale altrimenti corriamo il rischio di caricare troppo i giocatori. Ho parlato con loro perché era da tempo che non ci parlavo. Non l’ho fatto perché abbiamo perso o per fare rimbrotti, anzi. E’ stata una chiacchiera affettuosa per dargli fiducia ed energia in vista di partite difficili”.