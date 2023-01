di Erika Noschese

Una corsia di decelerazione all’uscita della galleria Seminario, per poi continuare con una rampa in viadotto e proseguire con lo stesso viadotto a doppia carreggiata, sino a immettersi nella rotatoria Rot 2: è quanto prevede l’intervento di completamento della viabilità di porta Ovest – stralcio 1 con un importo a base di gara di 37 milioni di euro. Secondo quanto reso noto da Arcan, infatti, Acamir ha pubblicato la procedura d’appalto integrato (progettazione ed esecuzione) per l’intervento di completamento della viabilità di porta Ovest; l’aggiudicazione dell’appalto integrato avverrà entro il 30 giugno 2023; la realizzazione del progetto definitivo esecutivo entro il 30 luglio 2023; la verifica e validazione progetto definitivo esecutivo entro il 30 settembre 2023 per procedere con l’esecuzione dei lavori e collaudo entro il 31 dicembre 2025. I lavori per la viabilità prevedono, inoltre, che dalla rampa in viadotto dopo l’uscita della galleria Seminario si distacca un ulteriore ramo di svincolo in direzione Napoli, sempre in viadotto. All’uscita dello svincolo sud è prevista una rotatoria a goccia (Rot 1), la sistemazione del tratto di via Fra’ Generoso, che collega la rotatoria Rot 1 alla Rot 2 e alle gallerie. Prima dell’innesto sulla seconda rotatoria, è confermato l’attuale ingresso unidirezionale per via Principessa Sichelgaita. Da questa, in continuazione, è poi previsto, un ulteriore collegamento con un viadotto sul vallone di Cernicchiara sino a via Demetrio Moscato. Dall’uscita della galleria, direzione porto – autostrada, sono previste una corsia d’ingresso, e una rampa di svincolo per l’ingresso in autostrada verso Nord. La Rot 1, nei pressi degli imbocchi della galleria, è l’elemento più rappresentativo del “Nodo Cernicchiara”: qui convergono i flussi di traffico provenienti dalle principali direttrici e pertanto per essa è garantito un idoneo diametro, in modo da aumentarne la capacità. dall’autostrada, verso il centro di Salerno, tramite l’innesto di via Demetrio Moscato. Il traffico dal centro di Salerno, verso l’autostrada, invece, si immetterà nella Rot 1, per poi proseguire verso Napoli attraverso il nuovo viadotto già menzionato, immettendosi direttamente in autostrada. Il nuovo ramo 12, realizzato completamente ex novo, costituirà una appropriata alternativa tra il Porto e lo snodo di Cernicchiara, da utilizzare soprattutto in caso di chiusura delle gallerie (per incidenti o manutenzione programmata). È infine prevista la realizzazione di un sottopasso scatolare che collegherà via fra Generoso, proveniente dal Porto, alla rotatoria 2. Per i lavori è prevista una durata di 24 mesi, nel rispetto delle prescrizioni Pnrr che prevedono il completamento dell’intervento al 31 dicembre 2025.