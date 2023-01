Sono arrivati alle 19 i tre pullman del Milan che soggiornerà al Novotel di Salerno a pochi passi dallo Stadio Arechi dove domani alle 12.30 incontrerà la Salernitana in un match che si prevede accesissimo con una cornice di 30mila spettatori. Applausi, fumogeni, cori, slogan e fuochi d’artificio per i tanti presenti tra tifosi rossoneri e curiosi. Ovazione per Leao e Theo Hernandez