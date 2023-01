Marco Imperato, elicotterista esperto con circa vent’anni di esperienza nel settore aeronautico, è cresciuto a Ravello dove vivono i suoi genitori volati immediatamente a Torino. Da anni vive con la sua famiglia stabilmente a Morgex, in alta Valle d’Aosta, vicino a Courmayeur, una delle due aree di riferimento per la Sky aviation, la società per la quale lavora. Al momento dell’incidente il velivolo stava effettuando trasporto di materiali.

L’elicottero ha perso quota, schiantandosi nella boscaglia vicino al cimitero del piccolo borgo, in una zona impervia.

Il cordoglio di Ravello

“Un grande dolore e tanta tristezza investono questo inizio d’anno a Ravello. Marco aveva lasciato la nostra città per seguire la sua passione per il volo, trasferendosi in Valle D’Aosta. Senza però mai interrompere il suo forte legame con il paese natio. Ad Angela e ad Alfonso, alla moglie, al figlio e a tutta la sua famiglia, interpretando i sentimenti di tutta la cittadinanza, vanno i sentimenti del più profondo cordoglio e la vicinanza di tutta la comunità ravellese”.

Così il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, appresa la notizia della scomparsa di Marco Imperato, il pilota di elicotteri che lo scorso 23 novembre era precipitato sulle montagne biellesi, morto nella tarda serata di ieri nel reparto di rianimazione del Cto di Torino, dove era ricoverato.