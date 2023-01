di Marco De Martino

salerno – La Salernitana continua a sognare il colpo Isco (nella foto). Dopo l’inevitabile interruzione dovuta al capodanno, la società granata e l’entourage del centrocampista spagnolo si riaggiorneranno nelle prossime ore per provare a chiudere un accordo che avrebbe del clamoroso. Il presidente Danilo Iervolino sogna il colpo a sensazione da regalare alla propria tifoseria ed ha dato carta bianca al direttore sportivo Morgan De Sanctis per provare a chiudere l’affare. Si sta lavorando alacremente per cercare di trovare la formula contrattuale giusta per convincere l’ex asso del Real Madrid ad accettare il progetto Salerno. Due anni e mezzo di contratto da calciatore più bonus ed un ruolo all’interno della dirigenza granata sono gli argomenti portati a supporto da De Sanctis. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la risposta di Isco: al momento nessuno si sbilancia ma filtra un cauto ottimismo. Per quanto concerne le altre trattative, la Salernitana conta di chiudere a breve un tris di acquisti: Zortea dall’Atalanta, Ebosele dall’Udinese e Nicolussi Caviglia dalla Juventus. Con i friulani si parla anche di Arslan, centrocampista tedesco abile sia nel ruolo di regista che in quello di mezzala. De Sanctis sta cercando anche di sfoltire l’organico. Uno tra Kastanos e Capezzi potrebbe andare al Sud Tirol, mentre Micai viaggia verso Cosenza. Gyomber alla fine dovrebbe restare almeno fino a giugno quando scadrà il suo contratto con la Salernitana, mentre rimane in bilico Bonazzoli, conteso da Verona, Spezia, Cremonese e Lazio.