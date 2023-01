di Enzo Sica

Un giorno triste quello di ieri per tutti coloro che hanno avuto il piacere e l’onore di conoscere un grande personaggio dello sport salernitano che, purtroppo, ci ha lasciato qualche giorno fa. Ed ai suoi funerali, proprio il primo giorno del nuovo anno, erano in tanti per salutarlo l’ultima volta nella chiesa dove è stato officiato il rito funebre.

E la chiesa di Santa Lucia è apparsa davvero troppo piccola per contenere tanta gente che si è stretta intorno alla moglie dello scomparso, Francesca Romana Cesareo ed ai figli Pasquale e Alessandra. Ma Roberto Boggi, ex arbitro internazionale di calcio, figura carismatica anche nel campo del commercio, meritava questi attestati di affetto e di stima visto che nel corso del suo lungo percorso calcistico ha portato alto il nome della sua città, Salerno, per tanti anni, ha diretto oltre cento partite in serie A ed è stato anche direttore di gara a livello internazionale. Insomma nessuno ha voluto mancare a questo saluto tra amici, ex arbitri e collaboratori di linea della sezione di Salerno dell’AIA Sabato Memoli, tanti colleghi giornalisti. Molti sono rimasti fuori dalla Chiesa nel corso della Santa Messa che è stata officiata da don Felice Moliterno.

C’era anche il presidente dell’ Unione Stampa Sportiva Italiana Gianfranco Coppola, molto legato allo scomparso. .

Anche Pierino D’Elia, ex arbitro di grande spessore come lo è stato Roberto, presente ieri mattina ai funerali, ha avuto belle parole nel ricordare il suo ex collega. <Roberto è arrivato qualche anno dopo di me ma ha bruciato le tappe con una brillante carriera. La nostra sezione arbitrale in quegli anni era tra le migliori d’Italia. Ricordo che tra il 1985 ed il 1990 eravamo in quattro direttori di gara in serie A. C’eravamo io e Roberto oltre a Urbano Migliore ed Enzo Fucci. Davvero una grande e bella soddisfazione con una squadra di grande prestigio.

Il ricordo di Roberto è molto nitido in tutti i presenti al suo funerale.

Massimo Staglioli, presidente dell’ Associazione Salernitani Veraci con Mario Pacifico, lo ricorda con grande affetto affetto. Ed erano davvero tanti ieri mattina a rendergli l’ultimo saluto.

Tra gli ex direttori di gara e collaboratori di linea come Antonino Sessa, Carmine Genovese, Antonio Santangelo, Narciso Pisacreta, Nello Di Mauro, Salvatore Gagliano, Rosario Angrisani, l’avvocato Fonisto responsabile della Disciplinare ed ex presidente della sezione arbitri di Napoli, il professore Mirone medico di fama mondiale, napoletano presidente degli urologi italiani così come tanti colleghi giornalisti come Mario Compagnone, Antonio Giordano, Michele Spiezia, Nicola Roberto, Franco Esposito, l’ex presidente della Salernitana Nello Aliberti, ,l’attuale team manager Salvatore Avallone con l’addetto stampa Gianluca Lambiase, l’ex senatore Alfonso Andria, l’ex sindaco di Salerno Aniello Salzano che non hanno disertato questo triste appuntamento proprio per salutare un grande amico quale è stato Roberto Boggi.

Mancava un rappresentante della Associazione Arbitri Nazionale, organismo di cui Boggi ha fatto parte per anni anche dopo aver chiuso con il mondo arbitrale e dopo essere stato anche designatore dei direttori di gara del campionato di serie C. Lui è stato sempre duro nei confronti di una Associazione che non sta vivendo giorni tranquilli con le dimissioni alcuni giorni fa del presidente Alfredo Trentalange. C’è da aggiungere, comunque, che il presidente della sezione AIA di Salerno Roberto Ronca è stato contattato telefonicamente da Daniele Orsato che gli ha espresso le condoglianze dell’Associazione inviando nel contempo una corona di fiori.Da segnalare il dolore dell’ex arbitro Casarin, con lui Boggi divenne internazionale. Nessun gagliardetto, invece, della sezione salernitana dell’Aia.